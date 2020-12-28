Пекин, , 07:01 — REGNUM По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в ноябре объем производства бытовой техники в Китае значительно вырос, передаёт агентство Синьхуа.

Производители холодильников и стиральных машин в стране в прошлом месяце показали двухзначный рост производства. Выпуск холодильников и стиральных машин составил 8,99 млн и 8,57 млн комплектов, что на 22,5% и 13,1% соответственно больше, чем годом ранее. Производство кондиционеров в Китае выросло на 5,5% в годовом исчислении до 17,72 млн комплектов в ноябре, сообщило министерство.

По данным министерства, за первые 11 месяцев года объем производства холодильников в Китае достиг 82,6 млн комплектов, что на 6,3% больше в годовом исчислении, в то время как объем производства стиральных машин увеличился на 3,6% в годовом исчислении и составил 72,29 млн комплектов.