Хабаровск, , 06:37 — REGNUM В арбитраж Хабаровского края поступил банкротный иск к муниципальному унитарному предприятию «Нанайский теплоэнергетический комплекс» Нанайского района Хабаровского края. Иск к поставщику тепла пока не принят к производству, но это не первая попытка начать процедуру несостоятельности в отношении него, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск к МУП поступил от другого районного учреждения — МУП «Коммунальных услуг Нанайского муниципального района». Заявление подано 25 декабря 2020 года. Сумма заявленного долга составляет 1 090 454,67 рубля. В качестве третьих лиц в дело приглашены центр Пенсионного фонда, управление Росреестра и УФНС по Хабаровскому краю. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации арбитражных управляющих «Содружество».

По данным ЕГРЮЛ, предприятие-ответчик учреждено в мае 2014 года администрацией района. Директор с января 2019 года — Евгений Власов.

Напомним, в ноябре 2020 года было прекращено производству по схожему делу, но инициированному налоговой службой. ФНС России ранее обратилась в арбитраж с заявлением о признании муниципального предприятия несостоятельным. В реестр кредиторов просили внести требования на сумму 73 449 045,36 рубля, где основной долг — 56 211 687,69 рубля, пени — 16 372 636,05 рубля и штраф — 864 721,62 рубля. Суд пришёл к вводу, что МУП «НТК» обладает признаками субъекта естественной монополии в сфере передачи тепловой энергии и питьевой воды, и к нему должны применяться иные нормы закона о банкротстве. В результате истец не доказал наличие признаков банкротства, и производство по делу прекратили.