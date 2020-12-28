Пекин, , 06:20 — REGNUM Потребление стали Китаем, как ожидается, достигнет 991 млн тонн в 2021 году, что на 1% больше в годовом исчислении, сообщили в Китайском металлургическом институте планирования и исследований.

Небольшое увеличение потребления будет обеспечено ускоренным восстановлением экономики, говорится в докладе. Спрос со стороны строительной и машиностроительной отраслей продолжит расти в следующем году, а потребление в этих двух секторах вырастет до 580 млн тонн и 160 млн тонн соответственно.

По мере того, как мировая экономика восстанавливается после COVID-19, международный спрос на сталь вырастет до 1,83 млрд тонн в 2021 году, что на 4,9% больше, чем годом ранее.

За первые 11 месяцев текущего года производство стали в Китае выросло на 5,5% в годовом исчислении до 960 млн тонн. Ожидается, что объем производства за весь год достигнет 1,05 млрд тонн, а потребление — 981 млн тонн.