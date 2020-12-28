28 декабря 2020 | Время чтения 7 мин

На одном из рыбоводных предприятий, подконтрольных брату губернатора Московской области Андрея Воробьёва — ЧП. По карельскому лесу потекли кровавые реки. Чем это грозит бизнесменам?

Анастасия Степанова, , 06:18 — REGNUM Вместо белоснежных красот зимней Карелии жители Сегежского района стали свидетелями «кровавых рек». В один из водоёмов попали жидкие отходы от переработки рыбы с местного форелевого хозяйства. Минприроды региона уже обратилось с иском о запрещении деятельности производственной площадки, связанной с братом губернатора Московской области Андрея Воробьёва — Максимом Воробьёвым. ИА REGNUM выяснило детали скандала.

«Кровавые реки» в лесах Сегежского района .Фото: Минприроды Карелии

Кровавые реки на снежном покрывале

В конце декабря 2020 года на разных площадках в сети Интернет жители Карелии поделились фотографиями водоёмов Сегежского района, чьи воды окрасились в красные цвета.

Депутат Заксобрания региона Андрей Рогалевич на своей странице в соцсетях также заявил: «Наплевательское отношение к экологии, как бы меня не пытались убедить в обратном, продолжается — меняющийся ландшафт, ручьи и реки превращаются в место съёмок для марсианских сюжетов».

Он же позднее добавил, что «весь этот слив, который осуществляют форелеводы в Сегежском районе, не что иное, как кровь от забоя рыбы, и люди это подтверждают»:

«Кровавые реки» в Поповпорожском сельском поселении Facebook.com/andrey.rogalevich

"Полагаю, что ущерб экологии от деятельности форелеводческого хозяйства уже можно исчислять миллионами рублей».

Жуткое явление обнаружили недалеко от посёлка Попов Порог.

На место выехали сотрудники министерства природы, которые и провели внеплановую проверку.

На сайте министерства уточнялось, что были установлены «факты нарушения лесного и природоохранного законодательства». Так, по данным ведомства, с территории форелевого хозяйства сбрасываются неочищенные сточные воды в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу Сегежского водохранилища, а также было выявлено «самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста».

Рядом с местом ЧП находится производственная площадка ООО «Русское море — аквакультура».

Минприроды Карелии в официальном сообщении отметило, что компания проигнорировала требования законодательства. Была обнаружена труба, по которой «производственные отходы от переработки рыбы, поступают прямо в лесной фонд».

Министерство обратилось с иском о запрещении деятельности по эксплуатации производственной площадки — базы ООО «Русское море — аквакультура». Иск поступил в Сегежский районный суд, но дата заседания пока не назначена.

Исток «Кровавой реки» в Поповпорожском сельском поселении Facebook.com/andrey.rogalevich

О собственнике форелевого хозяйства

В Сегежском районе с 2007 года работает одноимённое форелеводческое хозяйство, которое ведёт деятельность на трёх участках. Производственная площадка принадлежит ООО «Русское море — аквакультура». Данная компания была учреждена в апреле 2007 года в Мурманске для морского рыбоводства. На начало 2020 года в ней работают почти 400 человек. Уставный капитал ООО — более 5,636 млрд рублей.

Само же ООО «Русское море — аквакультура» — собственность вышеупомянутой компании «Аквакультура». Доля с 2018 года заложена банку «Россия». Возглавляет ООО «Русское море — аквакультура» и ПАО «Русская аквакультура» Илья Соснов.

«Русское море — аквакультура» Facebook.com/andrey.rogalevich

Соснов также является владельцем долей в двух фирмах. В московском ООО «Снежное море», созданном в июле 2018 года для морского рыболовства. Там ему принадлежит 5%. Ещё 55% в фирме закреплено за ООО «Океан» (владелец 100% доли с 2019 года — закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Северо-Западный» под управлением ООО «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры») и 40% за ООО «Кликэвэй» Михаила Кенина (одного из создателей компании «Самолёт Девелопмент»).

В активе Соснова также 5% доли в созданном путём выделения из одноимённого АО — ООО «Архангельский водорослевый комбинат», которое появилось в октябре 2019 года. Основной вид деятельности — производство фармацевтических субстанций. Уставный капитал фирмы — более 27 млн рублей. Среди владельцев с сентября 2020 года числится Светлана Воробьёва, которая, возможно, также имеет отношение к губернаторской семье Воробьёвых. Владелец же 62% в ООО «Архангельский водорослевый комбинат» — вышеуказанное ООО «Океан». Также в списке собственников актива — ООО «Кликэвэй» (25%) и Екатерина Чернова.

В свою очередь в ПАО «Русская аквакультура» (бенефициаре ООО «Русское море — аквакультура»), учреждённом в 2007 году, на сентябрь 2020 года долю в 47,72% имел Максим Юрьевич Воробьёв, чьи данные совпадают с данными родного брата губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. Ещё 1,72% имеет Илья Соснов, 2,32% — ООО «Русское море — Аквакукультура», а 24,98% находится в управлении ООО «Управляющая компания» Свиньин и Партнёры» (Д.У. ЗПИФ комбинированный «Риэлти Кэпитал» из Санкт-Петербурга).

Рыбное хозяйство. «Русское море -аквакультура» russaquaculture.ru

Подробнее об активах семьи Воробьёвых ИА REGNUM писало ранее в материале «На фоне коррупционных скандалов: об активах губернатора Воробьёва»

Позиция компании-собственника

На сайте компании-владельца мощностей в Карелии 25 декабря 2020 года появился официальный комментарий, в котором заявлялось, что причиной попадания сточных вод «с содержанием органических отходов аквакультуры» стал сбой в работе действующих очистных сооружений. Более того, фирма «Русская аквакультура» заявила, что данные отходы опасности для природы и человека не представляют, а сбой случился «из-за возросшего сезонного спроса на форель и красную икру и повышенной производственной нагрузки».

Сообщив, что производство до завершения пуска новой очистной системы приостановлено, компания извинилась за ЧП.

Депутат Рогалевич на это сообщение возмущённо отметил, что эти оправдания похожи на «лепет нашкодившего ребёнка». Он также добавил, что «в первые дни, как только был обнаружен сброс, лично обращался в адрес пресс-центра ПАО «Русская Аквакультура» и одного из членов совета директоров с просьбой вмешаться в происходящее», но «оба эти обращения были проигнорированы».

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич Karelia-zs.ru

В свете этого заявления возникает вопрос, а первое ли это нарушение со стороны компании? Оказалось, далеко не первое.

Отношения рыбоводов с надзорными инстанциями

Компания «Русское море — аквакультура» за последние годы проверялась 21 раз, в том числе и внепланово. И без выявленных нарушений не обходилось.

К примеру, в феврале 2020 года Роспотребнадзор по Карелии обнаружил, что фирма не выполнила один из пунктов ранее выданного предписания и как раз относительно площадки в посёлке Попов Порог Сегежского района — «не обеспечено прохождение периодического медицинского осмотра работниками». Не помог и штраф в 150 тыс. рублей.

А в октябре 2019 года Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству обнаружило невыполнение другого предписания, которым фирму обязывали «согласовать в установленном законом порядке материалы по размещению водозаборного сооружения на оз. Норус-ламби (Сегозерское водохранилище)».

О затяжном характере некоторых нарушений со стороны общества говорит и то, что ещё в июле 2018 года управление Роспотребнадзора выявило, что «проект зоны санитарной охраны источника водоснабжения форелеводческого хозяйства «Сегозерское» не утвержден в установленном порядке», а сведений о прохождении периодического медицинского осмотра сотрудниками в 2016, 2017 годы не представлено. Помимо этого, «на момент проверки у морозильного контейнера с отходами рыбопереработки на земле имеется значительный подтек жидкости, образованный в результате размораживания рыбных отходов», и стоял «неприятный запах».

А в июне 2017 года управление Росрыболовства выявляло «нарушение правил охраны среды обитания».