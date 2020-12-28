Магадан, Магаданская область, , 03:21 — REGNUM Отношение к внутреннему туризму меняется на государственном уровне — он становится серьезной отраслью, открывая для Магаданской области новые возможности, заявил губернатор Сергей Носов на заседание координационного совета по развитию туризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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«Колыму стали узнавать, о регионе заговорили, появились интересные сюжеты на федеральных телеканалах, рассказывающие о территории и показывающие лучшие, привлекательные стороны. Есть перспективные направления и идеи развития туризма, реализация которых возможна с участием бизнеса. Считайте, что сегодня есть государственное задание по развитию туризма на Колыме, и мы должны это использовать, потому что это поддержка инфраструктурных проектов, которая может быть оказана государством», — сказал Носов.

Замминистра культуры и туризма Максим Шурхно подвёл итоги реализации Концепции развития туризма в Магаданской области на 2015−2020 годы.

Был создан туристический портал региона, который посещают более 12 тыс. посетителей в год, внедрена Единая система туристской навигации с охватом 30% достопримечательностей региона, разработан фирменный стиль и турбренд Колымы, а также систематизирован и сформирован перечень из 12 региональных туристических инвестпроектов, создан региональный реестр турмаршрутов.

В регионе прошло более 120 событийных мероприятий, изданы официальные карта и путеводитель — реализовано более 10 тыс. экземпляров. Регион был представлен на 32 всероссийских и международных выставках и форумах.

В числе первоочередных задач развития отрасли запланировано формирование региональной системы поддержки туристического бизнеса (гранты, субсидии, маркетинг), а также подготовка заявок и получение федеральной поддержки проектов Колымы.

Главным ориентиром на следующие пять лет является утверждённая Стратегия развития туризма в России до 2035 года.

Предложено сформировать восемь туристических кластеров Магаданской области: Магадан и окрестности, трасса «Колыма», акватория Тауйской губы, тенькинская трасса, санаторий «Талая», заповедник «Магаданский», Северо-Эвенский район, национальный парк «Черский».

"Для нас важно сохранить историческую память для будущих поколений, а также рассказать туристам о Колыме. Именно для этого сегодня реализуется проект «Музей памяти». В будущем году мы подготовим мастер-план и проект реставрации лагеря «Днепровский», — сказал директор государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Сергей Носов дал поручение профильным ведомствам доработать концепцию развития туризма для продвижения туристического потенциала Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, завершается тяжелейший для страны и очень трудный для индустрии гостеприимства год. Тем не менее, туротрасль не сдалась, и даже обрела новые возможности — например, в части повышения запроса на внутренний туризм. Но этот запрос поставил перед отраслью новые задачи, например, срочную и очень тонкую настройку под новые реалии.