Пекин, , 02:53 — REGNUM Междугородняя железная дорога Пекин — Сюнань на севере Китая начала свою работу 27 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Железная дорога рассчитана на движение поездов со скоростью до 350 км/ч. Китай анонсировал план развития Нового района Сюнань 1 апреля 2017 года. Это ключевой проект скоординированного развития регионе Пеки — Тяньцзинь — Хэбэй, который перетянет на себя у Пекина функции, не являющимися ключевыми для китайской столицы.

Власти Китая пообещали превратить Синань в инновационный, «зеленый», и «умный» город мирового класса. Голубое небо, свежий воздух, чистая вода, и каждый сантиметр земли в этом районе будут тщательно спланированы.