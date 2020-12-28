Сиань, Китай, , 02:34 — REGNUM Новая скоростная железная дорога, связывающая столицу Нинся-Хуэйского автономного района Китая город Иньчуань со столицей провинции Шэньси городом Сиань на западе Китая, была запущена в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа.

Новое железнодорожное сообщение сократит время в пути между Иньчуанем и Сианем с 14 часов до примерно трех часов. Благодаря дороге Нинся была соединена с национальной сетью высокоскоростных железных дорог через транспортный узел Сиань, отметил заместитель директора комиссии регионального развития и реформ Нинся Ма Цзянь.

Железная дорогая протяженность 610 км потребовала около 80,5 млрд юаней (около $12,33 млрд), добавил Ма. Скорость поезда была установлена на уровне 250 км/час, но были зарезервированы условия для ее увеличения до 350 км/час.