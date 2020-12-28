Урумчи, Китай, , 02:17 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный района ан северо-западе Китая передал более 100 млрд кВт/ч электроэнергии другим регионам страны с начала текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Объем передаче электричества достиг 100,01 млрд кВт/ч по данным на 18:00 местного времени 24 декабря, впервые преодолев отметку в 100 млрд кВт/ч за годовой период, сообщили в компании State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd.

Крупная линия сверхвысокого напряжения между Синьцзяном и восточно-китайской провинцией Аньхой была модернизирована в июле, чтобы увеличить общую свою пропускную способность до 16,4 млн кВт.

Синьцзян крайне богат углем и ветроэнергетическими ресурсами. В настоящее время регион передает электроэнергию в 20 других провинций и автономных районов Китая.