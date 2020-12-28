Пекин, , 02:00 — REGNUM Китай предпримет меры по обеспечению общего производства зерна на уровне выше 650 млрд кг в предстоящем году, сообщает агентство Синьхуа.

Страна также пообещала сохранить свою посевную площадь выше 116,67 млн га в 2021 году, заявил на пресс-конференции представитель Министерства сельского хозяйства и сельских дел Чэнь Юцюань.

Обеспечение бесперебойного производства зерна является главным политическим приоритетом для Китая, отметил Чэнь, добавив, что необходимо приложить усилия для оптимизации структуры посевов и увеличения поставок сельскохозяйственной продукции, испытывающей дефицит, для обеспечения продовольственной безопасности.

Несмотря на эпидемию COVID-19, производство зерна в Китае за 2020 год уже 17-й год подряд приближалсь к 670 млрд кг. Кроме того, показатели этого года на 5,65 млрд кг или 0,9% больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве.

Это также шестой год подряд, когда общий объем производства зерна в стране превысил 650 млрд кг. По данным министерства, в 2020 году посевные площади страны увеличились на 704 000 гектаров, обратив вспять тенденцию к снижению по сравнению с предыдущими четырьмя годами подряд.