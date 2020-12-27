Минск, , 23:25 — REGNUM Белоруссия подпишет все нефтяные контракты с Россией до конца 2020 года, заявил 27 декабря премьер-министр республики Роман Головченко.

По его словам, процесс подписания контрактов с российскими поставщиками уже идёт, а с рядом крупных поставщиков соглашения на следующий год уже заключены, с другими согласовываются отдельные условия.

«Уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам состоявшихся 24 декабря в Санкт-Петербурге переговоров председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко и министром энергетики республики Виктором Каранкевичем подписан протокол о поставках российского газа. Он обойдётся постсоветской республике не дороже, чем в нынешнем году.

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