Киев, 27 декабря 2020, 15:01 — REGNUM Сокращение среднемесячного дохода украинской семьи на $100 констатировал украинский экономист Юрий Атаманюк, анализируя социально-экономическую ситуацию на Украине за последние шесть лет. Об этом эксперт написал на своем telegram-канале 27 декабря.
Кроме того, по словам экономиста, украинские граждане стали употреблять молокопродуктов на 6,5% меньше, чем шесть лет назад, на 16,7% сократилось и потребление рыбы. Потребление фруктов и ягод сократилось на 3,5%, овощей — на 6,4%.
Что касается расходов на оплату коммунальных услуг, то они возросли с 8 до 13%.
Эксперт подчеркнул, что Европейская комиссия отметила, что в то время, как средняя стоимость 1 мегаватта электроэнергии в среднем по странам Европейского союза составляет 24€, на Украине она составляет 40€. Больше европейских соседей платят граждане Украины и за газ.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021 год, в котором предусмотрен дефицит в размере 5,5%.