Киев, , 15:01 — REGNUM Сокращение среднемесячного дохода украинской семьи на $100 констатировал украинский экономист Юрий Атаманюк, анализируя социально-экономическую ситуацию на Украине за последние шесть лет. Об этом эксперт написал на своем telegram-канале 27 декабря.

«Среднемесячный доход украинской семьи сократился с 560 до 460 $», — отметил эксперт.

Кроме того, по словам экономиста, украинские граждане стали употреблять молокопродуктов на 6,5% меньше, чем шесть лет назад, на 16,7% сократилось и потребление рыбы. Потребление фруктов и ягод сократилось на 3,5%, овощей — на 6,4%.

Что касается расходов на оплату коммунальных услуг, то они возросли с 8 до 13%.

Эксперт подчеркнул, что Европейская комиссия отметила, что в то время, как средняя стоимость 1 мегаватта электроэнергии в среднем по странам Европейского союза составляет 24€, на Украине она составляет 40€. Больше европейских соседей платят граждане Украины и за газ.

«Если на спотовом рынке голландского хаба TTF в октябре 1 тыс кубометров газа можно было приобрести за 150 $, то мы покупаем голубое топливо у своего же государства по 226 $ за тыс. кубометров», — подытожил экономист.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021 год, в котором предусмотрен дефицит в размере 5,5%.