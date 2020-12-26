Киев, , 21:53 — REGNUM Экономика Украины в 2021 году может вырасти примерно на 5%. Об этом 26 декабря сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети Facebook.

Денис Шмыгаль Kmu.gov.ua

«В 2021 год мы (Украина) заходим с прогнозом о росте экономики почти на 5%», — отметил Шмыгаль.

По его словам, у Украины для роста экономики есть всё необходимое: «стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете страны на 2021 год, предусматривающий дефицит 5,5%.

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