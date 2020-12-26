Москва, , 15:44 — REGNUM Броши, которые глава Банка России Эльвира Набиуллина надевала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году, передавали понимание ситуации в экономике со стороны регулятора. Об этом глава ЦБ России рассказала в эфире канала RTVI.

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — сказала она.

Также Набиуллина указала, что первый раз она надела брошь со смыслом — в виде неваляшки — в марте текущего года, что было отсылкой к мерам Банка России по поддержке финансового сектора во время пандемии и рекламой нового сайта регулятора, на котором раздел, посвященный антикризисным мерам, был проиллюстрирован неваляшкой.

При этом глава российского ЦБ призналась, что случайно надела брошь с птицей на первом заседании совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году, в феврале.

Кроме того, она рассказала, что решила надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в текущем году из-за того, что эта птица является стойкой и может переносить заморозки.

В то же время Набиуллина отметила, что она думает о смысле надеваемой ею брошки каждый раз, однако это интерпретируется шире. К примеру, глава ЦБ РФ не ожидала, что брошь в виде голубой волны, надетая ею в октябре, будет истолкована как опасения регулятора из-за новых геополитических рисков в результате победы демократа Джо Байдена на выборах президента США.

Вместе с тем глава ЦБ отметила, что она не знает, будет ли надевать брошки в будущем году.