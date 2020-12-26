Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону число электропоездов, курсирующих в рамках проекта «Городская электричка», может быть увеличено. Вопрос в ближайшее время проработает министерство транспорта Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Время сегодня — главный ресурс, а железнодорожный транспорт, работающий по чёткому графику, обеспечивает его эффективное использование. Сегодня городская электричка является достойной альтернативой пассажирскому автотранспорту, особенно в условиях временного закрытия путепровода по улице Малиновского», — отметил заместитель донского губернатора Виктор Вовк.

Предлагается увеличить в часы пик частоту курсирования городской электрички и число составов, выходящих на маршруты. При этом поезда необходимо синхронизировать с графиком работы пассажирских автобусов.

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