Ростов-на-Дону, , 13:17 — REGNUM В Ростовской области до конца 2020 года будут восстановлены права ещё порядка 300 обманутых дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 декабря.

В настоящее время в список долгостроев включено 94 многоквартирных дома. В 2020 году введено в эксплуатацию шесть объектов. Ключи от квартир получили более 400 жертв строительных пирамид. Ещё четыре объекта власти обещают ввести в эксплуатацию до конца года, тем самым обеспечив жильём более 300 дольщиков.

«Для людей эти квартиры — более чем долгожданные, именно поэтому к решению проблемы обманутых дольщиков нужно подходить без формализма, очень тщательно контролируя процесс на всех этапах: от качества строительных работ до чёткого соблюдения сроков ввода объектов в эксплуатацию», — отметил заместитель донского губернатора Виктор Вовк.

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