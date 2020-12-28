Москва, , 07:38 — REGNUM Рост цен на продовольствие в России на фоне серьезных проблем, вызванных эпидемией, не прошел незамеченным для власти, которая решила озаботиться этим вопросом. О том, какова картина с ростом цен и что сделано для их обуздания, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Сафонов.

Инфляция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В рекордсменах по росту цен (если не брать в расчет овощи) оказались в большинстве субъектов Российской Федерации сахар-песок, подсолнечное масло и куриные яйца. А вот на пшено и свинину цена, наоборот, упала, хотя если «рекордсмены» из первой тройки показали рост в 10−15%, то пшено подешевело всего лишь на 1,2%. А вот среди овощей, которые даже пришлось выделить в отдельную номинацию, совершенно беспрецедентный рост показали огурцы, подорожавшие на 39,2%.

По мнению, которое разделяет и президент России Владимир Путин, повышение цен произошло не по причине коронакризиса. Все дело в желании экспортеров получить побольше прибыли. Желание в условиях рыночной экономики законное, но чтобы не нанести исполнением таких желаний ущерба всей стране, можно вспомнить, что и рынок бывает регулируемым. Так каким образом российские цены на продовольствие приведут в приемлемые рамки?

Читайте статью Андрея Сафонова «Так чья она, «наша» продуктовая корзина?».