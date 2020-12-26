Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Рекомендации гражданам по выбору красной икры дал Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников. Информация размещена на сайте санкт-петербургского отделения ведомства.

При выборе икры нужно обращать внимание на следующие признаки:

— Натуральная икра мелкая, однородная, рассыпчатая, цельная, без плёнок и трещинок. Признаки того, что икру, скорее всего, уже размораживали — «сдувшиеся» и истекающие соком икринки.

— Отличить натуральный продукт от искусственного можно, если посмотреть на икринки: у натуральных есть ядро, искусственные — однородны.

— Цвет натуральной икры может быть разным, от алого до янтарного и желтоватого.

— Запах натуральной икры — слабый, рыбный, слегка копчёный, искусственной или испорченной — сильный селёдочный.

— В горячей воде натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, при этом вода окрасится.

— Не следует приобретать икру с добавкой Е-239, разрешено использование консервантов Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Упаковка тоже должна быть критерием выбора. На этикетке должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления, дата фасовки. Роспотребнадзор обращает внимание, что в России красная икра производится на Камчатке и на Сахалине и заготавливается в период нереста рыб, с июня по сентябрь.

Кроме того, маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта (не расфасовки), слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри, вдавленная надпись — признак подделки. Крышка банки не должна проминаться, нельзя брать банку со вздутой крышкой, икра должна заполнять баночку полностью (если встряхнуть банку и услышать бульканье — брать нельзя).