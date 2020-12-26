Киев, , 07:41 — REGNUM Закон о госбюджете Украины на 2021 год, предусматривающий дефицит 5,5%, подписан украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Документ был принят Верховной Радой 15 декабря. Он предусматривает доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн и расходы — 1 трлн 328 млрд грн.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал отчет, согласно которому не исключено, что доходная часть бюджета страны на 2021 год может быть не выполнена.

23 декабря украинский премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины рассчитывают на то, что в 2021 году получат от «большой приватизации» 12 млрд гривен.

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