Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 26 декабря на пике достигла уровня в $25 тысяч, установив новый исторический максимум. Это следует из данных торгов на площадке CoinDesk.

По данным на 06:37 мск стоимость биткойна достигала $25 005. По данным на 06:55 мск его стоимость понизилась до $24 866,23.

Всего с начала года главная в мире криповалюта выросла более чем на 240%.

Напомним, что предыдущий стремительный «взлёт» биткойн пережил в декабре 2017 года, когда его стоимость немного не дошла до $20 тысяч. После чего произошло его стремительное обрушение.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 17 декабря на пике пробила уровень в $22 тысячи, установив новый исторический максимум.

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