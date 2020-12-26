Тегеран, , 12:22 — REGNUM 25 декабря управляющий Центральным банком Ирана Абдолназер Хемматизаявил, что страна выделила около 200 миллионов евро на закупку 16,8 миллиона вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В телевизионном выступлении глава Центробанка отметил: «Мы делаем все возможное, чтобы закупать лекарства и медицинское оборудование в обход жестких санкций США, причем на данный момент на закупку медицинского оборудования и медикаментов было выделено 2,7 миллиарда долларов».

«Сегодня в сотрудничестве с министерством здравоохранения нам удалось перечислить средства, необходимые для импорта 16,8 млн вакцин», — сообщил Хеммати. Он также заявил: «В результате десяти дней усилий мы, наконец, направили около 180 миллионов евро в банк Швейцарии через американский и корейский банки».

«Мы смогли осуществить этот денежный перевод через три банка в Турции, Европе и филиал иранского банка с разрешения OFAC», — сказал глава ЦБ Ирана.