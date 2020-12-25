Подгорица, , 21:54 — REGNUM Продовольственная безопасность — это область, которая должна стать основой взаимодействия между Объединенными Арабскими Эмиратами и Черногорией, заявила посол этого государства Набила Абделазиз Насер Саид Альшамси на встрече с премьер-министром Черногории Здравко Кривокапичем 25 декабря.

«В качестве основных областей, по которым следует углублять сотрудничество, помимо туризма, можно выделить сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, природные ресурсы, животноводство, энергетику, а также использование потенциала возобновляемых источников энергии», — подчеркнула посол.

В качестве основного потенциала Черногории она выделила водные ресурсы, климат и обширные площади пахотных земель.

Альшамси отметила заинтересованность арабских партнеров в строительстве отелей в окрестностях аэропорта Тиват.