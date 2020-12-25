Милан, Италия, , 21:28 — REGNUM Подписание соглашения между Великобританией и ЕС спасло для итальянских предпринимателей рынок экспорта объемом 25 млрд евро, с такой оценкой выступили в пятницу, 25 декабря, представители бизнес-ассоциации Filiera Italia.

Выход Великобритании из ЕС без соглашения привел бы к введению пошлин, на уровне в среднем 3%, что негативно сказалось бы на итальянских участниках рынка, отметили в ассоциации.

Заметную долю итальянского экспорта в Великобританию занимают продукты питания (около 3,4 млрд евро в год), добавили представители Filiera Italia.