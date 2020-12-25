Анкара, , 21:23 — REGNUM Председатель парламента Турции Наджи Агбал на заседании комиссии по планированию бюджета 25 декабря заявил, что инфляция в стране сохранится на уровне 5%. Он добавил, что другие страны удерживают инфляцию на уровне 1−2%. По его словам, Турция тоже может удержать инфляцию на таком уровне. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«То, что должен сделать Центральный банк Турции, — это использовать правильные инструменты в нужное время», — подчеркнул Агбал.

По его словам, общий объем золотовалютных резервов Центрального банка Турции в данный момент составляет 91,8 миллиарда долларов США, в том числе золотовалютные резервы — 42 миллиарда долларов, валютные резервы — 49,8 миллиарда долларов. По его словам, задача властей — увеличить резервы ЦБ. Инструментом накопления валюты будут служить закупочные аукционы.

Кроме того, Агбал отметил, что в настоящее время концептуальный этап проекта пилотных испытаний цифровой валюты завершен. По его словам, Турция стремится начать реализацию проекта во второй половине 2021 года.