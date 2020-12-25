Пекин, , 20:48 — REGNUM На фоне негативного влияния на морской транспорт со стороны пандемии коронавируса вдвое увеличился импорт Китаем из России минеральных удобрений по железной дороге, значительная часть которого проходит через пограничный переход Маньчжоули (Маньчжурия) на границе Забайкальского края России и китайского автономного района Внутренняя Монголия. Об этом 25 декабря сообщает Синьхуа, уточняя, что к 24 декабря текущего года импорт составил 1,62 млн тонн, уместившихся более чем в 24 тыс. вагонов.

Основными статьями российского экспорта удобрения в Китай являются хлорид и сульфат калия, поставки которых, помимо АР Внутренняя Монголия, осуществляются в северо-восточные провинции Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь. Активизация перевозок связана с созданием рядом участников рынка запасов, призванных стабилизировать рынок и гарантировать удовлетворение весеннего спроса на минеральные удобрения со стороны сельскохозяйственных производителей.