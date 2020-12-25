Москва, , 20:46 — REGNUM Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций за январь-октябрь 2020 года составил 8 трлн 425,2 млрд рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составил 13 трлн 639,2 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился на 61,8%.

Сообщается, что доля убыточных организаций в России за отчётный период выросла на 3,3 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 32,1%. Доля прибыльных организаций сократилась соответственно до 67,9%.

Согласно данным Росстата, за январь-октябрь 38,5 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 13 трлн 510,6 млрд рублей, при этом 18,2 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 5 трлн 85,4 млрд рублей.