Шэньси, , 20:44 — REGNUM В ближайшие дни в эксплуатацию будет сдана новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ), связывающая административные центры Нинся-Хуэйского автономного района (НУАР) и провинции Шэньси — города Иньчуань и Сиань на северо-западе страны. Об этом 25 декабря сообщает Синьхуа, подчеркивая, что открытие этой ВСМ позволит сократить время в пути между двумя центрами практически в четыре раза — до трех часов.

Другой важной стороной является включение Иньчуаня в систему транспортных связей сианьского железнодорожного узла, которое упростит пассажирскую коммуникацию НУАР с остальными регионами страны. Ожидается, что это произойдет после завершения переходного периода эксплуатации продолжительностью в один месяц. На это, в частности, на специальной пресс-конференции, посвященной вводу в строй железнодорожного хода, обратил внимание заместитель главы Комитета по делам развития и реформ НУАР Ма Цзянь.

Сообщается о статистических данных по новой ВСМ. Общая протяженность в 610 км обошлась в капиталовложениях в сумму в 80,5 млрд юаней (около 12,3 млрд долларов). Проектная скорость движения поездов по трассе составляет 250 км/час с возможностью ее увеличения до 350 км/час.