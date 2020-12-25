Саранск, , 20:24 — REGNUM Необходимо срочно отработать все вопросы, связанные с привлечением федеральных средств на строительство в Мордовии производственного комплекса по сортировке, утилизации и переработке ТКО (твердых коммунальных отходов). Об этом заявил врио главы республики Артём Здунов на совещании по вопросам реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

В соответствии с федеральным проектом, такой комплекс должен начать работу в республике в 2024 году, мощность предприятия составит 265 тыс. тонн отходов в год.

К 2024 году на захоронение должно попадать не более 50% отходов республики, остальное должно отправляться на переработку, в том числе в качестве возобновляемых источников энергии.

По словам министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Игоря Чадова, сейчас в республике имеется около 4,8 тыс. контейнерных площадок, необходимо оборудовать ещё столько уже, установив не менее 9 тыс. новых контейнеров. Также в республике работают десять мусорных полигонов, четыре — выведены из эксплуатации. Сортируется лишь 1% отходов.

Прежде всего Здунов поставил задачу организовать местное производство контейнеров.

«Проекты по обращению с ТКО масштабные и капиталоёмкие, но необходимые для жителей Мордовии. Это задача по достижению национальных целей развития, поставленная президентом России, и она должна быть выполнена», — заключил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года стало известно, что Мордовия вошла в число регионов, которые к завершению национального проекта «Экология» исчерпают ёмкость полигонов ТКО. К такому выводу пришли эксперты Счётной палаты. Уточнялось, что даже при достижении значений показателя «Доля твердых коммунальных отходов, направленная на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных», которая установлена нацпроектом от 0 до 36%, тенденция дальнейшего накапливания и захоронения ТКО сохранится.

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