Москва, , 20:12 — REGNUM

Организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — вручили призы первым четырем победителям видеоэтапа конкурса из Сочи, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Каждый из них получил сертификат на перелет и фирменную толстовку Мастера.

«Видеоприглашение в свой регион можно назвать первым этапом конкурса «Мастера гостеприимства». По прошлому году, могу смело заявить, это был один из самых ярких этапов. И во втором сезоне тысячи настоящих профессионалов из сферы туризма и гостеприимства креативно рассказывают о своих регионах и приглашают в гости. Любой желающий, просматривая эти ролики, может за короткое время побывать в самых разных уголках нашей страны, увидеть необъятную Россию глазами «мастеров». Участники второго сезона конкурса вкладывают всю свою душу в видео, это подкупает зрителей. Просмотрев десятки видео так и хочется сказать, что «Россия удивляет», — отмечает руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Видео-визитка — это приглашение в город или регион, который представляет конкурсант. Участнику необходимо подобрать яркие кадры и мотивирующие слова, чтобы за три минуты ролика убедить, почему именно сюда туристу стоит приехать. Речь может идти о регионе, населенном пункте, достопримечательности. Следующих авторов лучших видео организаторы объявят уже после Нового года, они также получат ценные призы. Видеоэтап завершится 15 января 2021 года.

Валерия Кудинова представила в своем видеоролике город, в котором, по ее мнению, сбываются все мечты.

«Когда я узнала, что 15 декабря организаторы уже объявят первого победителя, в моей голове сразу возникло так много идей, и на следующее же утро я поехала на Красную Поляну снимать первые кадры. Мои коллеги поддержали все мои идеи и помогли со съемками, озвучкой. И уже через пару дней я смогла выложить готовый ролик на YouTube. Мне безумно приятно, что организаторы отметили мою работу и креативность, и лично приехали в Сочи, чтобы вручить мне такие чудесные призы! Спасибо большое! Сейчас я работаю над проектом и готовлюсь к следующим этапам конкурса», — рассказала журналистам Валерия Кудинова.

Лилия Маликова из Калининграда, которая в своем видео показала зрителям Балтийское море, Куршскую косу и рыбацкую деревню. «В прошлом сезоне я не знала, как подойти к видеоприглашению и оттягивала решение до последнего. Боялась, что я что-то сделаю не так… В этот раз я решила не затягивать, и уже после первого сезона начала продумывать новое видео . Ходила по улицам и снимала кадры, которые смогу использовать. В голове уже была общая концепция видео. И уже в первую неделю запуска этапа видеоприглашений я на одном дыхании смонтировала ролик и загрузила его в личный кабинет. Когда я узнала, что мой ролик стал одним из лучших, то действительно прыгала от счастья! Скажем так: «Как новый сезон «Мастеров Гостеприимства» начнёшь, так его и проведёшь!», — рассказалаиз Калининграда, которая в своем видео показала зрителям Балтийское море, Куршскую косу и рыбацкую деревню.

Екатерина Баланова из Нижегородской области пригласила зрителей в народно-исторический музей, директором которого она является: «Ролик решила снимать в сфере в которой работаю — это музей, а как говорят работа — наш второй дом и мне очень хотелось поделиться с другими людьми гостеприимством своего «дома» и приоткрыть занавесу истории нашего небольшого района. И мне бы хотелось верить, что я пробудила интерес к нашему краю».

Еще один победитель видеоэтапа — ростовчанин Олег Сиротюк. Танцор, руководитель и преподаватель танцевальной школы, организатор большей части мероприятий на Юге России, конечно не мог не запечатлеть свой танец на фоне родного города.

«Я искренне рад, что подал заявку на конкурс и снял видео о своем городе. И, конечно, рад победе! Для меня Ростов-на-Дону — самый лучший, самый близкий. Я люблю свой город и люблю создавать и реализовывать проекты, которые развивают танцевальную среду и делают Ростов настоящей культурной точкой притяжения на карте России», — рассказал Олег Сиротюк.

Технические требования к ролику размещены на сайте конкурса «Мастера гостеприимства» . Одно из главных — ролики видеоприглашений необходимо разместить в социальных сетях на личных аккаунтах участников в социальных сетях Youtube, Вконтакте или Facebook до 23:59 15 января по московскому времени. В описании к видео необходимо указать официальные хештеги конкурса — #МастераГостеприимства #РоссияУдивляет.

Запись визитки — не оценочное, но обязательное условие допуска к очным испытаниям. Для того, чтобы задание было засчитано, видео по ссылке должно быть доступно до окончания заявочной кампании второго сезона конкурса. Участник самостоятельно несёт ответственность за использование видеоматериалов, принадлежащих третьим лицам, и соблюдение других требований социальных сетей.

Все конкурсанты, которые вовремя и в соответствии с требованиями конкурса разместят видеоприглашения, будут допущены к следующему этапу — онлайн-тестированию. Этот этап запланирован на январь-февраль 2021 года. Успешно прошедшим тест будет предложено представить свой проект, относящийся к индустрии гостеприимства, в формате презентации в личном кабинете.

Заявку на конкурс может подать любой совершеннолетний гражданин России на сайте проекта. Срок окончания регистрации — 15 января 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».