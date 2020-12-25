Москва, 25 декабря 2020, 20:12 — REGNUM
Организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — вручили призы первым четырем победителям видеоэтапа конкурса из Сочи, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Каждый из них получил сертификат на перелет и фирменную толстовку Мастера.
Видео-визитка — это приглашение в город или регион, который представляет конкурсант. Участнику необходимо подобрать яркие кадры и мотивирующие слова, чтобы за три минуты ролика убедить, почему именно сюда туристу стоит приехать. Речь может идти о регионе, населенном пункте, достопримечательности. Следующих авторов лучших видео организаторы объявят уже после Нового года, они также получат ценные призы. Видеоэтап завершится 15 января 2021 года.
Валерия Кудинова представила в своем видеоролике город, в котором, по ее мнению, сбываются все мечты.
Екатерина Баланова из Нижегородской области пригласила зрителей в народно-исторический музей, директором которого она является: «Ролик решила снимать в сфере в которой работаю — это музей, а как говорят работа — наш второй дом и мне очень хотелось поделиться с другими людьми гостеприимством своего «дома» и приоткрыть занавесу истории нашего небольшого района. И мне бы хотелось верить, что я пробудила интерес к нашему краю».
Еще один победитель видеоэтапа — ростовчанин Олег Сиротюк. Танцор, руководитель и преподаватель танцевальной школы, организатор большей части мероприятий на Юге России, конечно не мог не запечатлеть свой танец на фоне родного города.
Технические требования к ролику размещены на сайте конкурса «Мастера гостеприимства». Одно из главных — ролики видеоприглашений необходимо разместить в социальных сетях на личных аккаунтах участников в социальных сетях Youtube, Вконтакте или Facebook до 23:59 15 января по московскому времени. В описании к видео необходимо указать официальные хештеги конкурса — #МастераГостеприимства #РоссияУдивляет.
Запись визитки — не оценочное, но обязательное условие допуска к очным испытаниям. Для того, чтобы задание было засчитано, видео по ссылке должно быть доступно до окончания заявочной кампании второго сезона конкурса. Участник самостоятельно несёт ответственность за использование видеоматериалов, принадлежащих третьим лицам, и соблюдение других требований социальных сетей.
Все конкурсанты, которые вовремя и в соответствии с требованиями конкурса разместят видеоприглашения, будут допущены к следующему этапу — онлайн-тестированию. Этот этап запланирован на январь-февраль 2021 года. Успешно прошедшим тест будет предложено представить свой проект, относящийся к индустрии гостеприимства, в формате презентации в личном кабинете.
Заявку на конкурс может подать любой совершеннолетний гражданин России на сайте проекта. Срок окончания регистрации — 15 января 2021 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».