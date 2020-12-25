Ярославль, 25 декабря 2020, 19:55 — REGNUM Ярославская область обладает всем необходимым для быстрого начала реализации программы комплексной реноваций в регионах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв.
Напомним, 23 декабря Госдума в итоговом, третьем чтении приняла резонансный закон о реновации в России. Законом предусматривается универсальный механизм комплексного развития городских территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники.
Комментируя решение парламента, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости контролировать реализацию этого закона в регионах. Для этого он предложил создать рабочую группу из председателей думских комитетов, а первые итоги подвести уже через три месяца.
В Ярославской областной думе согласны, что потребуется достаточно интенсивная работа региональных парламентариев, однако многое ещё зависит от федеральных коллег.
Принятие закона о реновации соответствует национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», в рамках которой к 2030 году необходимо обеспечить улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год. Всего до 2030 года должно быть построено более 1 млрд кв. метров жилья, то есть 26% от общего объема всего жилищного фонда в России.
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