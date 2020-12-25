Подгорица, , 19:26 — REGNUM Союз работодателей Черногории направил министру экономического развития Якову Милатовичу предложение о мерах по поддержке экономики и в рамках четвертого пакета, который предусматривает формирование гарантийного фонда, субсидии до 1 апреля, поправки к закону о НДС и поправки к закону о труде.

Милатович попросил несколько бизнес-организаций, с которыми он встречался ранее, представить предложения о мерах по четвертому пакету помощи, который правительство, скорее всего, подготовит в следующем году.

«Необходимо как можно скорее сформировать гарантийный фонд в размере 100 миллионов евро, чтобы предоставить госгарантии не менее 70 процентов от суммы кредитов предприятиям, у которых из-за эпидемии и введения временных мер произошло падение доходов более чем на 30 процентов», — отметил министр.