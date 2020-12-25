Подгорица, , 19:17 — REGNUM В ходе заседания совета центрального банка Черногории были определены основные цели политики на 2021 год, говорится в сообщении регулятора.

Финансовый план на следующий год подготовлен в соответствии с принципами рационального и ответственного бизнеса.

В ходе заседания был сделан вывод, что на уровне банковской системы в рассматриваемом периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось незначительное увеличение активов (0,06%) и более интенсивный рост кредитов (5,74%) и капитала (4,17%), а депозиты уменьшились на 6,06%.

Несмотря на сохранение прибыльности банков, она ниже на 51,33% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Коэффициент проблемных кредитов составляет по состоянию на 30 сентября 2020 года 5,61%, что на 0,94%, чем в 2019 года.