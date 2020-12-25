Москва, , 19:16 — REGNUM В ближайшие шесть месяцев жилье на вторичном рынке Москвы будет пользоваться повышенным спросом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

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По её оценке, стоимость квартир вырастет в пределах 5%. Этому будет способствовать доступностью ипотеки в виде пониженных ставок и льготных условий кредитования. На данный момент до 75% сделок проходит с использованием ипотеки. Соответственно спрос толкает цены вверх.

«Декабрь 2020 года повторяет прошлогодний сценарий. Традиционно сделки в этом месяце происходят на эмоциях. Многие торопятся решить жилищный вопрос до наступления Нового года. Все ждут новогоднего чуда, верят, что все изменится в лучшую сторону. И покупка квартиры — первый шаг к таким изменениям. Как говорится, в Новый год с новой жизнью. Поэтому кто-то идет на расширение, другие меняют старый фонд на новостройку, некоторые инвестируют накопления, чтобы не потерять их», — рассказала Мищенко.

К тому же пониженные проценты по депозитам и волатильность рубля заставляют граждан задуматься, что лучше направить деньги в недвижимость, нежели хранить их на вкладах.

«Конечно, в традиционные месяцы снижения деловой активности, а это январь и май, скорее всего, на рынке будет затишье. Но в феврале-апреле рост цен может составить 1−5%. Если же продление льготной ипотеки все-таки состоится, повышение цен по итогам года не превысит 15%. Но если на политической и экономической арене произойдет что-то существенное, что сможет взбудоражить людей, вполне возможно, что они продолжат скупать недвижимость и тогда рост цен может достигнуть и 35%», — спрогнозировала Мищенко.

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