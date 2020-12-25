Москва, , 18:42 — REGNUM Цена загородной недвижимости среднего класса выросла в пределах 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

По оценке эксперта, это связано, в первую очередь, с распространением коронавируса, который привел к вынужденному режиму самоизоляции и закрытию границ. Люди предпочитали работать на самоизоляции за городом, а не в квартирах, что и привело к росту цен. Высокий спрос сохраняется и по сей день. Люди продолжают покупать и загородные дома, и участки.

«Почему интересуются землей в отличие 2018-го и 2019-го годов? За последние годы она сильно просела в цене, стало выгодно приобретать участки без строений — впрок, либо для того, чтобы самостоятельно возвести дом по новым технологиям — каркасные, фахверковые и так далее — то есть, дома, которые строятся под ключ за 2−3 месяца и по доступным ценам», — сказала Мищенко.

Причем если раньше граждане старались приобрести загородную недвижимость в газифицированном поселке, то сейчас газгольдеры сняли эту проблему, и спросом пользуется практически все участки. Выбирая загородные дома, москвичи в основном приобретают дом или землю в направлении того шоссе, где находится их квартира, чтобы сократить время на дорогу.

«Поэтому сказать, что одно направление пользуется большим спросом, чем другое, нельзя. Покупают везде — в 30 км от МКАД и в 100−150 км от МКАД, например, раскупается недвижимость в окрестностях реки Обь», — заявила Мищенко.

Эксперт убеждена, что высокий спрос на загородную недвижимость будет долгосрочным и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки сохранится еще минимум два года. К тому же в период самоизоляции граждане поняли, что работать можно и из дома.

«Для большинства — загородный дом — это свое жилье по площади больше квартиры, своя парковка, своя земля. Например, в Москве за 10 млн рублей можно купить небольшую двухкомнатную квартиру на вторичном рынке, либо малогабаритную трехкомнатную. А можно за эту сумму в 30 километров от МКАД приобрести хороший дом, готовый для проживания, с участком — это будет 150 квадратных метров, у каждого члена семьи будет своя комната, при этом поселок будет со своей инфраструктурой — магазины, школа, сад, поликлиника. Пусть не в пешей доступности, но, как правило, люди, переезжающие за город, на это готовы и у всех есть машины», — рассказала Мищенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на вторичное жильё по итогам 2020 года выросли на 40%

Читайте развитие сюжета: Эксперт спрогнозировал повышенный спрос на вторичное жилье в Москве