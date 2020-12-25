Москва, , 18:21 — REGNUM Пандемия коронавируса при всех ее отрицательных последствиях (дыры в бюджете, увеличение безработицы из-за закрытия части предприятий) качественно изменила прежде всего мышление людей, она доказала, что можно качественно работать вне привязки к рабочему месту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

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«Оказалось, что бизнес-встречи можно проводить онлайн, экономя время и деньги на перелетах. Пандемия научила и бизнес, и потребителей аккуратнее расходовать средства. Лучше с трудностями справились те, у кого были какие-то сбережения капитала, резервные фонды, — сказал Ковригин. — Как частное последствие пандемии, правительство упростило множество процедур. Надеюсь, что скоро введут норму о необязательности юридического адреса для предприятий, ведь многие отказались от аренды и не торопятся вернуться в офис, а наличие адреса ничего не решает».

По его словам, пандемия нивелировала социально-статусные вещи — резко сократился спрос на премиум-товары.

«Я думаю, что эта тенденция сохранится, ведь теперь важнее становится социальный капитал, а не бренд», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о последствиях пандемии высказался политолог Владимир Шаповалов.

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