Москва, , 18:21 — REGNUM Рост цен на рынке вторичного жилья в России доходит до 40% в зависимости от места расположения недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Недвижимость Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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"Цены на вторичную недвижимость с февраля текущего года по настоящее время повысились в зависимости от локации на 30−40%. В прошлом году этот показатель за аналогичный период не превысил 15−20%», — рассказала Мищенко.

По ее словам, спрос на вторичном рынке жилья на 30% превышает показатели предыдущего года. В то же время предложение на нем в период с января по ноябрь сократилось на 10%.

«Но его (предложений — прим. ИА REGNUM) по-прежнему много. Дефицита нет и сейчас. Хорошие варианты не застаиваются и уходят с рынка в течение месяца», — сообщила Мищенко.

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