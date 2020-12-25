Саранск, , 17:35 — REGNUM В Мордовии рассмотрели предложения по земельным участкам, которые планируется застраивать в рамках программы комплексного развития территорий. Совещание по вопросу обновления городской застройки провел врио главы республики Артем Здунов.

В частности, в Саранске рассматривались семь участков жилой застройки общей площадью 75,7 гектара, на которых моет быть построено 900 тыс. кв метров жилья. Также обсуждалось четыре незастроенных участка площадью 67 гектаров на 400 тыс. кв метров жилья.

Здунов отметил, что в ходе обсуждения законопроекта о реновации в Госдуме было очень много споров.

«Убрали положение, по которому в программу реновации могли включить только территории, на которых 50% и более составляют аварийные и подлежащие сносу многоквартирные дома. Теперь параметры территорий будут определять субъекты. Нам дается это право, но это и наша ответственность», — подчеркнул руководитель республики.

По итогам совещания Здунов поручил разработать план по внедрению механизма комплексного развития территорий, при согласовании с администрацией Саранска определить участки, а также по годам расписать целевые показатели нацпроекта «Жилье» с учетом реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Совфед одобрил закон о комплексном развитии территорий в России, в Минстрое не скрывают, что реновация коснется прежде всего центров городов. Предусматривается универсальный механизм комплексного развития городских территорий, который позволяет обновить городскую застройку и привлечь внебюджетные источники.

В ходе дискуссии глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о необходимости построить более 1 млрд кв. м жилья. При этом около 1 млрд кв. м жилья имеют возраст более 50 лет.