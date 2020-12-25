Москва, , 17:23 — REGNUM В 2020 году продажи жилья в России демонстрировали двукратный рост всего за один квартал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров, подводя итоги изменений на рынке недвижимости в 2020 году.

Эксперт напомнил, что в первые месяцы с начала распространения коронавирусной инфекции в РФ на рынке недвижимости произошло резкое снижение спроса. Однако затем оно было отыграно в летний и осенний периоды. Стимулом к покупке недвижимости стало введение в России льготной ипотечной ставки в 6,5%.

Как итог в третьем квартале 2020 года продажи относительно показателей второго квартала увеличились почти в два раза. Кроме того, рост продолжился и в четвертом квартале, на 11% превысив показатели предыдущего.

«Сравнивая с данными за первый месяц четвертого квартала прошлого года, количество сделок выросло на 72%. Статистика по Новой Москве и Московской области схожа, лишь на несколько процентов уступает статистическим данным Старой Москвы», — сказал Ковров.

Вслед за спросом начали идти верх и цены. В июле в столичном регионе зафиксировали нетипичный для этого месяца рост на 8% к средней стоимости квадратного месяца в июне. По итогу июля средняя цена квадратного метра в столице выросла по сумму более 250 тыс. рублей. Эта динамика продолжилась и осенью. Так, в ноябре средняя стоимость «квадрата» в Московском регионе выросла на 3,8% по сравнению с октябрем.

«Средняя стоимость кв. м квартир и апартаментов в границах Старой Москвы за аналогичный период увеличилась максимально — на 6,6%, составив тем самым — 290 тыс. рублей. В Новой Москве и Московской области показатели средней стоимости квадратного метра первичного жилья увеличились на 2,4% и 2,6% соответственно. В ноябре 2020 года в Новой Москве средняя цена квадратного метра составила 161,8 тыс. рублей в Московской области — 110,8 тыс. рублей», — рассказал Ковров.

Эксперт отметил, что с октября по ноябрь 2020 года в столичном регионе увеличилось число предложений на 3%, при этом максимальны прирост в 6% зафиксирован в границах Старой Москве. В Новой Москве увеличилось количество квартир и апартаментов в реализации на 4%. Только в Московской области за период наблюдалось незначительное снижение предложения в пределах 1%.

«До конца года, а также на начало следующего года уже анонсируется выход новых проектов. Как будет происходить по факту — покажет время. Как правило, в продажу выходят как давно анонсируемые проекты, так и совершенно новые, неизвестные рынку. В границах старой Москвы с начала 2020 года в продажу вышло более 150 корпусов, в Новой Москве — порядка 50, в Московской области — более 100. В прошлом году к настоящему моменту было выведено в продажу на порядок больше новых корпусов. Тем не менее, на сегодняшний день предложение на рынке первичного жилья многообразно», — подытожил Ковров.

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