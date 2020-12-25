Ижевск, , 17:06 — REGNUM Удмуртию отметили как один из лидирующих в России регионов по поддержке малого и среднего предпринимательства. Итоги реализации мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» подвели в ходе совещания с Минэкономразвития РФ.

В числе решающих факторов указана помощь бизнесу в условиях пандемии. Суммарно на поддержку предпринимателей Удмуртии было направлено больше 17 млрд рублей федеральных и региональных средств. Помощь получили более 24 тыс. предприятий МСП, обеспечив занятость более 80 тыс. сотрудников.

В рамках профильного нацпроекта в Удмуртии реализовали четыре региональных проекта: «Расширение доступа субъекта к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». На их мероприятия из бюджета республики было направлено 778, млн рублей.

Также речь шла про эффективность работы Центров «Мой бизнес», которые открыты в шести районах республики, выдачу микрозаймов и гарантий. Удмуртский фонд развития предпринимательства выдал 817 микрозаймов на общую сумму более 1 млрд рублей, а за счет поручительств Гарантийного фонда республики бизнес привлек более 2,5 млрд кредитных средств. Более 250 предпринимателей воспользовались субсидиями на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей, уплате услуг маркетплейсов, субсидирование экспортных поставок.

С 1 июля в республике начал действовать особый налоговый реим для самозанятых, до настоящего момента 8,5 тыс. жителей республики зарегистрировались таким образом в налоговых органах при планах в 5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсовета республики в апреле текущего года приняли закон «О введении на территории Удмуртской Республики специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По мнению парламентариев, новый налоговый режим даст возможность вести предпринимательскую деятельность в комфортных условиях более широкому кругу жителей республики.

Режим начал действовать на территории региона с 1 июля. Ожидалось, что отчисления самозанятых принесут бюджету республики около 60 млн рублей.