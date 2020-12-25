Тюмень, , 17:04 — REGNUM В Тюменской области владельцы 32 земельных участков площадью 915 га могут их потерять. Об этом сообщает Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

В ходе проверки установлены факты неиспользования земель по целевому назначению в течение трёх лет, отмечают в ведомстве. Владельцы целинных земель с 2017 по 2020 годы привлекались к административной ответственности за невыполнение обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв. Однако даже после штрафов собственники земли не устранили нарушения и не приступили к использованию участков по целевому назначению.

Россельхознадзор направил материалы в департамент имущественных отношений Тюменской области для подготовки исковых заявлений об изъятии неиспользуемых земельных участков у владельцев.