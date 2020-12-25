Москва, , 16:50 — REGNUM Важнейшей негативной тенденцией 2020 года в связи с коронавирусной атакой и «великой самоизоляцией» стало усиление недоверия между населением, бизнесом и государством, причём указанный тренд наблюдался во всём мире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, комментируя итоги 2020 года.

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«Важнейшей негативной тенденцией 2020 года в связи с коронавирусной атакой и «великой самоизоляцией» стало усиление недоверия между населением, бизнесом и государством, причём указанный тренд наблюдался во всём мире, — сказал Остапкович. — Особенно данный эффект проявился на фоне осознания кризиса общественного здравоохранения. Очевидно, что в ближайшем будущем укрепление доверия между людьми и государством будет зависеть от акцентированного улучшения таких составляющих, как увеличение затрат в социальную сферу, особенно для низкодоходного населения и семей с детьми, вплоть до введения прогрессивного налогообложения корпораций и высокодоходного населения».

Как пояснил экономист, необходимо пересмотреть регулирование рынка труда, модернизировать инженерную, дорожную, экологическую и другую инфраструктуру, ещё более расширить использование цифровых технологий, обновить образовательные программы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что экономический спад, который переживал мир в 2020 году, был вызван не пандемией, которая, однако, серьезно усугубила его.

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