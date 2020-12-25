Москва, , 16:42 — REGNUM Экономический спад, который переживал мир в 2020 году, был вызван не пандемией, которая, однако, серьезно усугубила его. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий, комментируя итоги 2020 года.

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«Конечно, пандемия привела к качественным изменениям во всем мире. Экономический спад никуда не денется. И главное, что он начался бы и безо всякой пандемии, которая лишь усугубила его и сделала более драматичным. Я думаю, что основные последствия будут морально-психологического характера. Потому что пандемия ускорила процессы, которые и так шли», — сказал Кагарлицкий.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2020 году людей стали эксплуатировать еще сильнее за счет дистанционного формата, который сопровождается внедрением новых методов контроля за работником и новых методов эксплуатации.

«Фактически разрушено разделение между рабочим и свободным временем. И в этом смысле у работника постепенно отнимают контроль за его свободным временем. Кроме того, работник фактически начинает субсидировать компанию, если работает из дома, так как компания экономит на офисе, на отоплении и так далее», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что те перемены, которые принесла с собой пандемия коронавируса, оказались качественными, и они не исчезнут после того, как сама пандемия сойдет на нет.

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