Ижевск, , 16:41 — REGNUM Благодаря централизации закупок Удмуртия сэкономила в течение трех лет 8 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Ярослав Семенов.

В 2017 году был создан Региональный центр закупок, через него осуществляются абсолютно все государственные, муниципальные и корпоративные закупки. Система позволяет обеспечить прозрачность всех процедур, установить единые требования к закупочным процессам, а также повысить управляемость и администрирование бюджетных расходов. Так называемые закупки «малого объема» через электронный магазин.

За три года число заказчиков выросло с 339 до 3219. Только по итогам текущего года экономия составила 3,76 млрд рублей, что в три раза выше суммы, сэкономленной за первый год работы центра.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2020 года экономия по результатам проведения централизованных закупок и малых закупок в интернет-магазинах в Удмуртии составила 3,373 млрд рублей. По итогам аналогичного периода прошлого года экономия составила 2,471 млрд рублей, в по итогам всего 2019 года — 3,077 млрд рублей.