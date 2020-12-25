Москва, , 16:02 — REGNUM С 1 января 2021 года ОПЕК+ начнёт постепенно наращивать добычу нефти, делая квоты на ограничение производства более мягкими, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, делая прогноз цен на нефть в 2021 году.

«В начале января ОПЕК+ соберётся на видеоконференцию, чтобы обсудить исполнение новых квот на добычу, и эти встречи в видеоформате теперь должны проходить ежемесячно.

Не исключено, что увеличение добычи странами ОПЕК+ в 2021 году будет происходить более медленно, чем предусмотрено планом, так как в мире обнаружено уже несколько новых штаммов коронавируса.

Это обстоятельство может вызвать новые локдауны и затормозить процесс выхода мировой экономики из кризиса.

С другой стороны, начало вакцинации населения мира может принести эффект уже к концу первого полугодия 2021 года.

Ожидается, что в I квартале 2021 года мировые цены на нефть будут колебаться в диапазоне $45−55 за баррель», — предполагает эксперт.

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