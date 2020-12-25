Москва, , 15:58 — REGNUM Уходящий 2020 год для нефтяного рынка выдался очень непростым: цены на нефть рухнули, цена сорта Brent за год подешевела на 21%, однако закрывает год на уровне чуть выше $50 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Безусловно, на обвал нефтяных цен повлияла пандемия коронавируса и возникшие в связи с ней ограничения для мировой экономики и сокращения авиаперевозок по всему миру, что резко понизило спрос на нефть.

Драматические события года привели весной к реформированию соглашения ОПЕК+. В целях усиления влияния на нефтяные цены, которые в апреле текущего года падали ниже $27 за баррель, что стало рекордным минимумом почти за 20 лет, участники ОПЕК+ договорились с не входящими в данное соглашение странами-экспортёрами нефти об ограничении добычи.

В итоге добыча нефти была беспрецедентно сокращена с мая текущего года на 9,7 млн баррелей в сутки. Это позволило к концу 2020 года относительно сбалансировать спрос и предложение на рынке, и в результате этой балансировки цена на нефть в декабре повысилась до $50 за баррель.

Росту цен на нефть во II полугодии мрачного 2020 года способствовало также и естественное ограничение предложения нефти, связанное с сокращением добычи не только участниками ОПЕК+ и странами, временно присоединившимися к соглашению, но и с естественным сокращением добычи в период обвала спроса на нефть.

Напомним, что аналитики исследовательского агентства IHS Markit в мае 2020 года в одном из обзоров писали, что сегодня мир присутствует при мучительной смерти американской «сланцевой революции».

С рынка ушли десятки американских производителей сланцевой нефти, ещё больше компаний пережили процедуру банкротства и последующей санации, но для них мир и нефтяной рынок уже никогда не будут прежними.

Можно также сказать, что погоня за рекордами в добыче нефти теперь уходит в прошлое. Политику на рынке нефти будет диктовать потребитель, и в первую очередь это будут растущие экономики Китая и Индии.

Эксперты ОЭСР прогнозируют, что в 2021 году ВВП этих стран увеличатся на 7−8%, в то время, как мировая экономика покажет восстановительный рост не более чем на 4,2%», — пояснила эксперт.

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