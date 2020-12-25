Москва, , 15:52 — REGNUM Российский рубль 25 декабря незначительно укрепляется. На рынке все спокойно: нерезиденты отмечают католическое Рождество, с новостями затишье, с событиями тоже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 73,82 руб. и может провести сегодняшний день в диапазоне 73,75−74,00 руб. Евро стоит 89,84 руб. и закрепляется в рамках 89,70−90,50 руб.

«Тонкий» рынок, который сложился сейчас, отличается низким количеством важных информационных поводов и возможностью резких биржевых реакций.

Это значит, что курсы валют может «сносить» в разные стороны без веского на это повода. И это тоже нормально.

Сила рубля, наблюдающаяся сейчас, не слишком комфортна отечественной экономике. Но пока нефть стоит выше $51 за баррель, доллар на мировом рынке слаб, а Россия в целом уверена в том, что 2021 год уж точно будет лучше уходящего — пусть остается как есть.

Дальше инвесторы расставят все по своим местам, но самым комфортным для доллара при текущих вводных внутри экономики диапазоном сохраняется 77−78 руб. за доллар США», — считает эксперт.

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