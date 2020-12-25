Подгорица, , 15:51 — REGNUM Один из крупнейших региональных экспертов в области авиации, хорватский авиационный аналитик компании ZAMAaero Ален Шчурич считает, что компанию Montenegro Airlines закрывать не следует, но если она уже закрывается, то это не делается по решению правительства.

Он пояснил, что это дилетантский ход, который может только навредить ситуации в отрасли.

«Это очень неправильно. Сначала нужно подготовить все для новой авиакомпании, это огромная работа. Затем все права собственности и, что более важно, все права на новую компанию должны быть переданы, и только тогда старая должна быть аннулирована», — сказал Шчурич изданию Pobjeda.

По его словам, создание новой авиакомпании должны подготовить представители государства с привлечением высококлассных специалистов, чтобы преобразование прошло безболезненно.