Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Всемирный банк передал Грузии 1000 кислородных концентраторов, 500 медицинских вентиляторов дыхательных путей, 400 больничных коек и аппараты искусственного дыхания. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Грузии.

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"Медицинское оборудование предназначено для лечения сложных случаев COVID-19, когда у пациентов наблюдается дыхательная недостаточность», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в получении оборудования принимала участие глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе. Всемирный банк представлял его региональный директор Себастьян Молинеус.

«Хочу поблагодарить медицинских работников, врачей и медсестер. Эти люди рискуют своей жизнью, чтобы защитить всех нас», — приводит пресс-служба минздрава слова представителя банка.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 декабря, в Грузии выявили почти 219 тыс. случаев заражения коронавирусом. Победили эту инфекцию более 196 тыс. человек, скончались более 2,3 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.

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