Грозный, , 15:44 — REGNUM Чечню и Объединенные Арабские Эмираты свяжет еще один прямой авирейс. С 27 декабря раз в неделю — по воскресениям — из Грозного в Дубай будет выполнять полеты авиакомпания «Ютэйр» (Utair), сообщили в компании. С 12 января добавится еще один рейс, который войдет в расписание аэропорта по вторникам.

Ранее стартовали перелеты из Чечни в Дубай, которые организовала компания Flydubai. Этим перевозчиком выполняются два рейса в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Напомним, ранее «Ютэйр» начала регулярные перевозки пассажиров из Грозного в Турцию. Авиарейсы в Стамбул выполняются пять раз в неделю с 25 октября 2020 года.

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