Подгорица, , 15:42 — REGNUM Депутат парламента Черногории Дамир Шехович назвал решение правительства о закрытии национальной авиакомпании «безрассудным и поспешным».

По его мнение решение закрытии Montenegro Airlines нанесет прямой и косвенный ущерб экономике Черногории в размере более 200 миллионов евро.

Он отметил, что правительство закрывает вторую по величине государственную компанию с 350 сотрудниками (значительное количество лицензированных авиационных сотрудников) с годовым доходом около 70 миллионов евро, перевозкой более 650 000 пассажиров в год и вкладом 180 миллионов евро в прямые доходы от туризма.