Москва, , 15:38 — REGNUM Если бы в 2020 году не разразилась пандемия коронавируса, которая повлекла за собой карантин, то у нынешнего президента США Дональда Трампа был бы такой перевес в голосах, что его сопернику, демократу Джо Байдену не помогли бы никакие подтасовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

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«Если бы не этот карантин, то у Трампа был бы такой перевес в голосах, что его противникам не помогли бы никакие подтасовки. Уже сейчас в мире начинается демонтаж системы узкой специализации стран. Многие страны уже возрождают собственное внутреннее производство того, что они раньше отдавали на сторону. Теперь всем стала очевидна необходимость замыкания как можно большего числа технологических цепочек внутри каждой страны без перевоза полуфабрикатов по всему миру, — сказал Вассерман. — Это, на мой взгляд, останется и после пандемии. И команде Байдена не удастся восстановить былое размазывание производства по всему белу свету».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил о том, как пандемия повлияла на мировую экономику.

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